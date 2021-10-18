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Комиссия по расследованию борьбы с COVID-19 в Бразилии нашла множество нарушений
Весь мир
Комиссия по расследованию борьбы с COVID-19 в Бразилии нашла множество нарушений
Global Look Press  /  Lincon Zarbietti / dpa

Бразилиа, 18 октября. Специальная комиссия, созданная Сенатом Бразилии для расследования борьбы с пандемией COVID-19, заявила о множественных нарушениях. Среди озвученных проблем коррупция и недостаток кислорода в больницах.

Члены комиссии опросили десятки врачей и обычных бразильцев и выявили ряд нарушений. Так в январе официальные органы здравоохранения города Манаус не предупредили федеральное правительство о нехватке кислорода в больницах. Это привело к череде смертей больных коронавирусом.

«Пропали не деньги, а кислород. Из-за логистических проблем, некомпетентности федерального правительства, местных властей и многих других», — сказал председатель комиссии по расследованию Омар Азиз.

Среди проблем также игнорирование федеральным правительством предложений по покупке порядка 70 млн доз вакцин. Это позволило бы начать компанию по иммунизации населения намного раньше — уже в декабре 2020, а не в середине января 2021 года.

Комиссия также выявила случай потенциальной коррупции при переговорах между Министерством здравоохранения и компанией Precisa Medicamentos, которая утверждала, что представляет индийскую фармкомпанию Bharat Biotech. Директор департамента импорта Министерства здравоохранения Рикардо Миранда заявил, что на него оказывалось «давление» с целью подписания контракта на закупку миллионов доз вакцины «Covaxin», цену которой он считал завышенной.

Среди проблем также назвали ранее лечение больных COVID-19 неэффективными препаратами, такими как гидроксихлорохин, ивермектин и азитромицин.

Рекорд по смертям

Южноамериканская страна является одним из наиболее пострадавших от COVID-19 государств. С начала пандемии здесь было зафиксировано более 600 тысяч летальных исходов от коронавируса. Бразилия занимает второе место в мире по уровню смертности.

Такая ситуация вызвана тем, что страна с подачи президента Жаира Болсонару не вводила антиковидные ограничения. Бразильский лидер известен своим полным отрицанием угрозы вируса. Долгое время он называл COVID-19 «маленьким гриппом» и просил жителей «не ныть» на тему вакцинации. Из-за такого отношения президент поссорился со многими губернаторами штатов, которые начали вводить ограничительные меры и закупать вакцину, в том числе «Cпутник V» в обход федеральных властей.

Федеральное агентство новостей /

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коррупция бразилия нарушения коронавирус
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