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Путин поручил правительству обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске

  /   Обновлено: 18 октября 2021 20:00
Общество
Путин поручил правительству обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров и правительству Хабаровского края обеспечить проведение национального чемпионата «Молодые профессионалы». Он пройдет в Хабаровске в 2023 году.

Согласно тексту поручения, опубликованному на сайте Кремля, участие в организации также примет «Агентство развития профессионального мастерства (WorldSkills Russia)». Организаторы должны будут определить объемы финансирования мероприятий. Необходимые средства будут выделяться из федерального бюджета и других источников.

Первый доклад об исполнении поручения должен быть представлен главе государства до 1 января 2022 года. Следующие доклады будут предоставляться ежеквартально.

Президент России предложил Хабаровск в качестве города для проведения чемпиоаната во время пленарной сессии Восточного экономического форума. Ранее с аналогичным предложением выступил и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Чемпионат «Молодые профессионалы» в 2021 году проводился в Уфе. Первое место по итогам медального зачета заняла Республика Татарстан, второе место разделили команды из Республики Башкортостан и Санкт-Петербурга.

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Владимир Путин поручение молодые профессионалы
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