«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд

Лос-Анджелес, 18 октября. Историческая драма британского режиссера Ридли Скотта «Последняя дуэль» с громким треском провалилась в прокате. За первый уикенд драма собрала 9 миллионов долларов, что в 11 раз меньше бюджета ленты.

Кинематографисты не раскрывают официальный бюджет картины, однако на создание исторического фильма ушло порядка 100 миллионов долларов. Премьера картины прошла пока не во всех странах, однако критики не верят, что ситуацию удастся исправить. В России «Последняя дуэль» выйдет на большие экраны 28 октября.

В центре исторической драмы конфликт — двух нормандских рыцарей. Супруга одного из них, Жана де Карружа (Мэтт Деймон) заявила, что их сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал ее, но никто не верит в эти слова. Чтобы разрешить конфликт, они обращаются к королю, который предложил устроить поединок, определяющий лжеца.

Неудачные сборы фильма могут быть связаны с одновременной премьерой продолжения культового хоррора «Хэллоуин убивает» и отсутствие какой-либо привлекающей внимание зрителей рекламы. Несмотря на небольшие сборы, отзывы на работу Ридли Скотта в основном хорошие.

Ранее британский режиссер выразил свое мнение по поводу превращения вселенной «Чужого» в сериал. Кинематографист уверен, что никто не сможет переплюнуть оригинал 1979 года.