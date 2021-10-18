Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 20:14
20:10
Происшествия
Врачи достали из уха ребенка зубы и конфету в Нижнем Новгороде
20:07
Происшествия
Житель Белоруссии облил мать бензином и поджег из-за телепередачи
20:06
Наука
Инженеры из университета Райса создали на 3D-принтере наноорнаменты из хрусталя
20:06
Общество
Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы
20:04
Экономика
Кабмину поручили рассмотреть возможность увеличения кешбэка туристам за поездки в ДФО
20:01
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки с деревом на трассе Петербург — Ручьи
20:00
Общество
Путин поручил правительству обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
19:59
Общество
Жители Курортного района остались без воды из-за неготовности Смольного к отопительному сезону
19:58
Общество
«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
19:57
Наука
Широкое лицо и длинные безымянные пальцы могут указывать на склонность человека ко лжи
Все новости

«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
Общество
«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
Кадр из фильма «The Last Duel»

Лос-Анджелес, 18 октября. Историческая драма британского режиссера Ридли Скотта «Последняя дуэль» с громким треском провалилась в прокате. За первый уикенд драма собрала 9 миллионов долларов, что в 11 раз меньше бюджета ленты.

Кинематографисты не раскрывают официальный бюджет картины, однако на создание исторического фильма ушло порядка 100 миллионов долларов. Премьера картины прошла пока не во всех странах, однако критики не верят, что ситуацию удастся исправить. В России «Последняя дуэль» выйдет на большие экраны 28 октября.

В центре исторической драмы конфликт — двух нормандских рыцарей. Супруга одного из них, Жана де Карружа (Мэтт Деймон) заявила, что их сосед Жак Ле Гри (Адам Драйвер) изнасиловал ее, но никто не верит в эти слова. Чтобы разрешить конфликт, они обращаются к королю, который предложил устроить поединок, определяющий лжеца.

Неудачные сборы фильма могут быть связаны с одновременной премьерой продолжения культового хоррора «Хэллоуин убивает» и отсутствие какой-либо привлекающей внимание зрителей рекламы. Несмотря на небольшие сборы, отзывы на работу Ридли Скотта в основном хорошие.

Ранее британский режиссер выразил свое мнение по поводу превращения вселенной «Чужого» в сериал. Кинематографист уверен, что никто не сможет переплюнуть оригинал 1979 года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
прокат ридли скотт последняя дуэль
Комментировать