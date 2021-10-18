Монгольский парламентарий Цогтбаатар предложил решить все проблемы мира стаканом водки

Сочи, 18 октября. Все проблемы во взаимоотношениях лидеров мировых держав решили бы граненый стакан и две бутылки водки. С таким уникальным предложением выступил монгольский парламентарий при ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Крепкий алкоголь — это отличный катализатор переговорного процесса, и если всех лидеров крупнейших мировых держав запереть в бункере со спиртным, конфликты решатся сами собой, уверен азиатский политик. Дипломатия граненого стакана — это необходимая мера, уверен Цогтбаатар. Малые страны не могут ждать вечно, пока великие игроки мировой арены договорятся или уничтожат друг друга.

«Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит», — уверен монгольский политик.

ТАСС / Рюмин Александр

Парламентарий выразил опасение, что многие небольшие государства, вроде той же Монголии, могут быть просто случайно уничтожены в бойне великих держав. Добра в мире хватит на всех, и все конфликты можно решить словом, резюмировал Цогтбаатар.

Дискуссионный клуб «Валдай», заседающий в этом году в Сочи, лично посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.