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Монгольский парламентарий Цогтбаатар предложил решить все проблемы мира стаканом водки
Политика
Монгольский парламентарий Цогтбаатар предложил решить все проблемы мира стаканом водки
pixabay.com

Сочи, 18 октября. Все проблемы во взаимоотношениях лидеров мировых держав решили бы граненый стакан и две бутылки водки. С таким уникальным предложением выступил монгольский парламентарий при ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар в рамках заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Крепкий алкоголь — это отличный катализатор переговорного процесса, и если всех лидеров крупнейших мировых держав запереть в бункере со спиртным, конфликты решатся сами собой, уверен азиатский политик. Дипломатия граненого стакана — это необходимая мера, уверен Цогтбаатар. Малые страны не могут ждать вечно, пока великие игроки мировой арены договорятся или уничтожат друг друга.

«Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит», — уверен монгольский политик.

ТАСС / Рюмин Александр

Парламентарий выразил опасение, что многие небольшие государства, вроде той же Монголии, могут быть просто случайно уничтожены в бойне великих держав. Добра в мире хватит на всех, и все конфликты можно решить словом, резюмировал Цогтбаатар.

Дискуссионный клуб «Валдай», заседающий в этом году в Сочи, лично посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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алкоголь водка монголия дипломатия
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