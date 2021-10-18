Свыше десяти тысяч заявок поступили на конкурс президентских грантов 2022 года

Москва, 18 октября. Российские некоммерческие организации (НКО) представили 10 484 проекта на первый конкурс президентских грантов следующего года. В Фонде президентских грантов сообщили, что заявки поступили из всех регионов Российской Федерации.

Уточняется, что прием заявок завершился 15 октября. Также в сообщении говорится, что 6% НКО представили свои инициативы впервые. Среди популярных грантовых направлений у участников мероприятия: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 2 047 заявок, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 1510 инициатив, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 1 506 проектов.

Ранее директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга Ольга Богомазова рассказала, что большая часть заявок на первый конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив поступила из Москвы и Петербурга.

«Порядка 280 организаций Петербурга приняли участие в этом конкурсе. Это небывалый всплеск, такого не было, очень много участников», — подчеркнула она.

Богомазова отметила, что Петербург занял второе место по значимости и по количеству поданных инициатив. Однако победителей меньше, чем в Москве.