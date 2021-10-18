Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 20:14
20:10
Происшествия
Врачи достали из уха ребенка зубы и конфету в Нижнем Новгороде
20:07
Происшествия
Житель Белоруссии облил мать бензином и поджег из-за телепередачи
20:06
Наука
Инженеры из университета Райса создали на 3D-принтере наноорнаменты из хрусталя
20:06
Общество
Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы
20:04
Экономика
Кабмину поручили рассмотреть возможность увеличения кешбэка туристам за поездки в ДФО
20:01
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки с деревом на трассе Петербург — Ручьи
20:00
Общество
Путин поручил правительству обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
19:59
Общество
Жители Курортного района остались без воды из-за неготовности Смольного к отопительному сезону
19:58
Общество
«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
19:57
Наука
Широкое лицо и длинные безымянные пальцы могут указывать на склонность человека ко лжи
Все новости

Свыше десяти тысяч заявок поступили на конкурс президентских грантов 2022 года
Политика
Свыше десяти тысяч заявок поступили на конкурс президентских грантов 2022 года
президентскиегранты.рф  /  Фонд президентских грантов

Москва, 18 октября. Российские некоммерческие организации (НКО) представили 10 484 проекта на первый конкурс президентских грантов следующего года. В Фонде президентских грантов сообщили, что заявки поступили из всех регионов Российской Федерации.

Уточняется, что прием заявок завершился 15 октября. Также в сообщении говорится, что 6% НКО представили свои инициативы впервые. Среди популярных грантовых направлений у участников мероприятия: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни — 2 047 заявок, поддержка проектов в области науки, образования, просвещения — 1510 инициатив, социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан — 1 506 проектов.

Ранее директор Дома народного творчества и досуга Санкт-Петербурга Ольга Богомазова рассказала, что большая часть заявок на первый конкурс грантов Президентского фонда культурных инициатив поступила из Москвы и Петербурга.

«Порядка 280 организаций Петербурга приняли участие в этом конкурсе. Это небывалый всплеск, такого не было, очень много участников», — подчеркнула она.

Богомазова отметила, что Петербург занял второе место по значимости и по количеству поданных инициатив. Однако победителей меньше, чем в Москве.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Свыше десяти тысяч заявок поступили на конкурс президентских грантов 2022 года
нко президентские гранты
Комментировать