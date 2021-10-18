Skoda перенимает у Volkswagen разработку бюджетных авто для некоторых рынков

Прага, 18 октября. Чешский бренд Skoda теперь займется созданием новых автомобилей на архитектуре MQB-A0. Ранее на платформе работал немецкий Volkswagen.

База под названием MQB-A0 теперь будет использоваться инженерами из Чехии для разработки моделей под брендами Skoda и Volkswagen. Отмечается также, что чешский автопроизводитель будет и в будущем курировать платформу.

MQB-A0 представляет собой шасси для бюджетных моделей, которые работают на традиционных бензиновых или дизельных двигателях. Предполагается, что новые транспортные средства на указанной архитектуре будут предназначаться для нескольких конкретных авторынков, среди которых — российский, индийский, африканский, латиноамериканский, а также АТР.

Конструкция лежит в основе компактных кроссоверов Volkswagen Taigun, Skoda Kushaq, а также седана Skoda Slavia. Первые модели пока что создаются только в Индии. Представители Volkswagen считают, что сборка автомобилей на MQB-A0 сохранит нынешний штат научно-технической команды Skoda Auto и позволит набрать новых молодых и перспективных специалистов.