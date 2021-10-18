Звезда «Кадетства» Вадим Андреев хочет закончить свою жизнь в монастыре

Москва, 18 октября. Известный российский актер Вадим Андреев считает себя глубоко верующим человеком. Звезда популярного сериала «Кадетство» признался, что планирует провести последние годы жизни в монастыре.

Артист признался, что редко причащается, но при этом старается как можно чаще посещать храмы. Он старается соблюдать все праздники и следовать традициям, однако у него не всегда получается.

«Ну я стараюсь! Но я очень редко причащаюсь, в храм хожу. Когда вот мой духовник служил, я очень часто бывал и алтарничал в стихаре», — поделился артист в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Однако он перестал посещать церковь из-за того, что у его духовника «отобрали» храм, поскольку он впал в немилость. После этого Андреев считает, что потерялся в духовном смысле, но планирует вернуться.

«Но я стараюсь! Слушаю радио «Вера», смотрю телеканал «Спас». Есть мечта закончить жизнь в монастыре, но пока я еще далек от этого, я мирской. Так что не могу сказать, что я образцовый христианин, совсем нет», — со смехом отметил актер.

Ранее стало известно, что коллега Андреева по сериалу «Кадетство» Владимир Стеклов был госпитализирован в одну из московских клиник с коронавирусом нового типа. Источники Федерального агентства новостей отмечают, что артист пробыл в «красной зоне». Однако спустя уже несколько дней его состояние улучшилось и он вовсю «рвался» домой, планируя даже побег.