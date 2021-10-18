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Звезда «Кадетства» Вадим Андреев хочет закончить свою жизнь в монастыре

  /   Обновлено: 18 октября 2021 19:54
Общество
Звезда «Кадетства» Вадим Андреев хочет закончить свою жизнь в монастыре
кадр из сериала «Я знаю твои секреты. Римский палач»

Москва, 18 октября. Известный российский актер Вадим Андреев считает себя глубоко верующим человеком. Звезда популярного сериала «Кадетство» признался, что планирует провести последние годы жизни в монастыре.

Артист признался, что редко причащается, но при этом старается как можно чаще посещать храмы. Он старается соблюдать все праздники и следовать традициям, однако у него не всегда получается.

«Ну я стараюсь! Но я очень редко причащаюсь, в храм хожу. Когда вот мой духовник служил, я очень часто бывал и алтарничал в стихаре», — поделился артист в интервью порталу Teleprogramma.pro.

Однако он перестал посещать церковь из-за того, что у его духовника «отобрали» храм, поскольку он впал в немилость. После этого Андреев считает, что потерялся в духовном смысле, но планирует вернуться.

«Но я стараюсь! Слушаю радио «Вера», смотрю телеканал «Спас». Есть мечта закончить жизнь в монастыре, но пока я еще далек от этого, я мирской. Так что не могу сказать, что я образцовый христианин, совсем нет», — со смехом отметил актер.

Ранее стало известно, что коллега Андреева по сериалу «Кадетство» Владимир Стеклов был госпитализирован в одну из московских клиник с коронавирусом нового типа. Источники Федерального агентства новостей отмечают, что артист пробыл в «красной зоне». Однако спустя уже несколько дней его состояние улучшилось и он вовсю «рвался» домой, планируя даже побег.

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