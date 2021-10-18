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Путин поручил проработать меры для улучшения страхования сельскохозяйственных производителей

  /   Обновлено: 18 октября 2021 19:53
Общество
Путин поручил проработать меры для улучшения страхования сельскохозяйственных производителей
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 18 октября. Президент России Владимир Путин поручил разработать специальные меры, которые помогут улучшить страхование сельскохозяйственных производителей, особенно в случае гибели урожая из-за природных ЧС.

В первую очередь речь идет о постоянном субсидировании 80% страховой премии, начисленной представителям малого бизнеса в рамках страхования имущественных интересов. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

«Подготовить при участии правительства Амурской области и представить предложения, касающиеся совершенствования системы страхования сельскохозяйственных товаропроизводителей», — говорится в сообщении.

Соответствующее поручение дано российскому правительству. Оно должно быть выполнено в срок до 10 ноября 2021 года.

Владимир Путин ранее поручил принять поправки для льготного режима ведения бизнеса на Курилах. Особые условия для бизнеса включают в себя в том числе непризнание компаний налогоплательщиками налога на прибыль организаций.

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путин чп сельское хозяйство
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