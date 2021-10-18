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Агент Валерия Гаркалина сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом артиста

  /   Обновлено: 18 октября 2021 20:12
Общество
Агент Валерия Гаркалина сообщила о состоянии заразившегося коронавирусом артиста
Global Look Press  /  Vladimir Myshkin/Russian Look

Москва, 18 октября. Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, госпитализированного с коронавирусом нового типа, остается стабильным, ухудшений нет. Об этом рассказала агент знаменитости Наталья Теплова.

В начале октября Гаркалина доставили в одну из московских больниц. У артиста выявили коронавирус. Звезду «Ширли-мырли» подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Пока никаких новостей и изменений, ухудшений нет — это уже хорошо», — сообщила RT агент 67-летнего артиста.

Представитель заразившегося коронавирусом Гаркалина сообщила, что актер мог подхватить опасную инфекцию где угодно. Не исключено, что даже в ГИТИСе, где у артиста есть своя мастерская. На днях актер, находившийся в коме, вышел из этого состояния. Он пребывал в медикаментозном сне почти две недели.

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