Борис Майоров напомнил об отсутствии опыта организаторской работы у Ильи Ковальчука

Москва, 18 октября. Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказался о назначении трехкратного обладателя Кубка Гагарина в составе петербургского СКА и омского «Авангарда» Ильи Ковальчука генеральным менеджером сборной России на пекинскую Олимпиаду 2022 года. Бывший хоккеист сомневается, что чемпион ОИ-2018 в Пхенчхане справится с организаторской работой.

Майоров объяснил, что генеральным менеджером должен быть человек, который знает суть и нюансы административной и организаторской работы.

«Справится ли Ковальчук с ролью генменеджера? Не уверен. С моей точки зрения генеральным менеджером сборной должен быть человек, знакомый с административной и управленческой работой. То, что Ковальчук известный и опытный игрок — это замечательно. То, что его знают в кругах НХЛ, и он там имеет авторитет — очень хорошо», — цитирует Майорова «Матч ТВ».

Он особо подчеркнул, что Ковальчук не имеет опыта организаторской работы, что является огромным минусом в данной должности.

В понедельник днем новый наставник сборной России по хоккею Алексей Жамнов во время пресс-конференции объявил, что Ковальчук будет генеральным менеджером национальной команды на этот цикл.