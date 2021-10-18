Актриса Дарья Пынзарь надела черный корсет поверх белой рубахи по последней моде

Москва, 18 октября. Российские звезды шоу-бизнеса активно поддерживают тренды на так называемый бельевой стиль. Теперь бра, корсеты и кружева вскоре станут элементами гардероба многих, пишет Teleprogramma.pro. Элементы одежды, так или иначе напоминающие их, носятся поверх повседневной одежды: платьев, рубашек, жакетов, лонгсливов, пиджаков и джемперов. Современные дизайнеры сейчас могут создать даже готовые единые комбинации с бельем.

Не стала исключением и Дарья Пынзарь — экс-участница и телеведущая реалити-шоу «Дом-2». Она составила лук самостоятельно. Для этого она примерила поверх кипельно-белой рубашки черный корсет. Он сделал талию Дарьи просто невероятной, такой образ определенно стал сверхэротичным.

Имиджмейкер-стилист Елена Бестави прокомментировала аутфит знаменитой блондинки, найдя в нем определенные плюсы и дав некоторые рекомендации по улучшению стиля.

«Корсет появился среди модных тенденций благодаря тому, что в последнее время было очень много объемной одежды оверсайз. И сейчас корсеты, и корсетные пояса особенно, помогают немножко добавить элегантности образам. Здесь корсет сочетается с достаточно прилегающей к телу рубашкой, что добавляет еще большей сексуальности образу», — подчеркнула модный эксперт.

По ее мнению, возможно, так и было задумано. При этом эксперт отметила, что если бы рубашка была более объемной, то возникшие контрасты смотрелись бы намного интереснее, менее вызывающе и более стильно.

Ранее стилист Александр Рогов рассказал о силуэте джинсов, который пойдет полным людям.