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Футбольный агент Черчесова пошутил про «труп молодой и красивой» Салиховой
Спорт
Футбольный агент Черчесова пошутил про «труп молодой и красивой» Салиховой
Prt Scr youtube.com  /  Осторожно: Собчак

Москва, 18 октября. Представляющий интересы экс-наставника сборной России Станислава Черчесова агент Шандор Варга, рассказал в интервью «РБ Спорт», возможно ли возвращение специалиста в московский «Спартак». Он напомнил, что в сезоне-2007/08 красно-белые были суперкомандой, которая обыгрывала европейские гранды.

По словам футбольного агента, ему обидно за то, что сейчас происходит в столичном клубе. Варга напомнил, что «Спартак» — это родная команда Черчесова.

«А вообще немножко обидно, я вспоминаю, как «Спартак» обыгрывал «Арсенал», «Наполи» с Марадоной. Играли и Станислав, и Попов, и Карпин. Это была суперкоманда. Но даже когда Карпин и Черчесов работали тренерами, и тогда было лучше, чем сейчас. Конечно, обидно за «Спартак». Это родная команда Черчесова, это у него в крови и, конечно, он бы с удовольствием там работал», — сказал представитель Черчесова, пошутив, что им бы не хотелось «труп молодой и красивой Заремы Салиховой».

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна заявила, что Черчесов возглавит команду только через ее труп. В июле этого года бывший тренер сборной России иронично прокомментировал слова Салиховой, отметив, что ему не хотелось бы оставлять четверых детей без матери.

На данный момент команда Руя Витории идет седьмой в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), в ее активе 17 очков. В среду, 20 октября, «Спартаку» предстоит сыграть в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера».

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футбол Станислав Черчесов спартак зарема салихова
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