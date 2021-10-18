Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы

Народный артист России Дмитрий Певцов избрался в депутаты Госдумы по одномандатному округу №200 города Москвы. В восьмом созыве нижней палаты парламента известный актер вошел в состав фракции «Новые люди» и занял высокий пост первого заместителя председателя комитета Госдумы по культуре. В интервью ФАН политик признался, что пока только привыкает к новому статусу и новым обязанностям.

«Обживаюсь и знакомлюсь с коллегами, с комитетом, с тем, как вообще работает весь этот законотворческий механизм, — сказал он. — От депутатской работы каких-то предварительных ожиданий у меня не было — и на данный момент прошло слишком мало времени, чтобы я мог дать полноценный отзыв о ней».

Певцов заявил, что его текущей целью как парламентария является «выполнение наказов» от населения одномандатного округа, избравшего его на ответственную должность.

«Я услышал столько просьб и о стольких проблемах, что моей первейшей тактической задачей будет, конечно же, их решение, — подчеркнул депутат. — Что же касается моей общей законотворческой стратегии, то мне хотелось бы озаботиться проблемой, которая, как мне кажется, является корнем последних трагических событий».

Парламентарий вспомнил, что всего день назад, 17 октября, была трехлетняя годовщина трагедии в Керчи, когда студент местного политехнического колледжа пришел в его здание с оружием в руках и устроил крупнейшее по числу жертв массовое убийство в учебном заведении в новейшей истории Европы: 21 человек погиб и еще 67 были ранены.

Пресс-служба партии Справедливая Россия — За правду / Лина Белова

«И в течение этих трех лет ситуация повторилась в Казани и Перми, — заметил собеседник ФАН. — Это серьезные звоночки о том, что с нашим новым поколением происходит что-то совсем не то, чего бы нам хотелось. Что ж, они целых 30 лет — в отличие от нас, заставших Советский Союз, — жили в рамках абсолютно чуждой нам культуры, не имеющей ничего общего ни с русской идеей, ни с русским духом».

Именно поэтому, продолжил Певцов, «проблемы мировоззрения, воспитания и становления человеческих душ и сердец» станут главной его заботой в Госдуме, поскольку именно они «лежат в основе и культуры, и искусства, и образования».

«Это самое важное, — подчеркнул народный артист. — И если в экономическом плане Россия более-менее стабильно существует (и даже раздражает этим ряд наших западных партнеров), то в том, что касается духа и идеологии, она имеет очень большие проблемы. Вот этим мне и хочется озаботиться на посту депутата Госдумы».

В этой связи депутат прокомментировал широко растиражированную фразу, которую он произнес в эфире телеканала СПАС, призвав судить и сажать в тюрьму рэп-исполнителей, «несущих бесовщину».

facebook.com / Дмитрий Певцов

«Люди любят скандалы, — заметил парламентарий. — Рэперы, про которых я тогда говорил, — это бедные, молодые, плохо соображающие люди, которые в основном любят только деньги и славу и совершенно не понимают, что же они делают. С ними надо работать, поскольку они не осознают, какую опасность представляют для самих себя, для своих душ и душ тех молодых ребят, которые слушают их песни. Что же до «сажать», то в этом вопросе государство должно пресекать любые умышленные и осознанные поступки по вселению бесовщины, разврата и разрушения в сердцах россиян».

По словам собеседника ФАН, когда все вышеперечисленное делается специально, возникают действительно опасные ситуации.

«Над их созданием и работают наши западные «партнеры», — высказал свою позицию Певцов. — И, глядя на очередных «стрелков» в российских школах, мы осознаем, что стараются они не зря».

Ранее ФАН составил хронологию событий массового убийства в Пермском университете, устроенного его студентом Тимуром Бекмансуровым.