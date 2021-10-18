Латвия установила 12 км забора из колючей проволоки на границе с Белоруссией

Рига, 18 октября. Власти Латвии установили треть временного забора из колючей проволоки на границе с Белоруссией, сообщило Государственное агентство снабжения.

Забор предназначен для борьбы с нелегальной миграцией с территории республики. Возведение временного забора началось с 6 октября.

«Уже установлена треть заграждения из колючей проволоки, или 12 км. Установленный объем — хороший прогресс в этом сложном процессе, на который влияют различные факторы», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас к приграничной зоне доставлено около половины необходимой колючей проволоки, поэтому работы будут продолжаться. Временный забор власти Латвии планируют установить в конце ноября 2021 года.

В конце сентября глава минобороны Латвии Артис Пабрикс сообщил, что Словения подарила стране пять километров забора для того, чтобы установить его на границе с Белоруссией. Сейчас на территории республики введен режим чрезвычайной ситуации из-за мигрантов.

Ранее стало известно, что польские парламентарии утвердили проект закона о сооружении на границе с Белоруссией заграждения, которое должно спасти от нелегальной миграции. Оно обойдется в сумму около 414 млн долларов, передает НСН.