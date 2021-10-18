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«Нафтогаз Украины» заявил о готовности обеспечить достаточный ресурс газа для населения
Экономика
«Нафтогаз Украины» заявил о готовности обеспечить достаточный ресурс газа для населения
Федеральное агентство новостей

Киев, 18 октября. Украинская компания «Нафтогаз» гарантирует достаточный ресурс голубого топлива для населения, заявил в рамках брифинга исполнительный директор Юрий Витренко.

Обеспечение газом промышленности зависит от спроса, добавил глава компании. Если будет наблюдаться спрос промышленности по рыночной цене, то «Нафтогаз» как поставщик «последней надежды» обеспечит все необходимые объемы.

При этом Витренко отметил, что компания не может поставлять сырье по нерыночным ценам. Глава «Нафтогаза» также заверил, что имеет дополнительные мощности для импорта газа из Европы и прорабатывает вариант получения голубого топлива из Румынии.

«Мы можем ежесуточно импортировать из Европы достаточные объемы газа, есть возможность закупать газ в разных европейских странах: Польше, Венгрии и Словакии. Сейчас прорабатывается вариант импорта газа из Румынии», — добавил Витренко.

«Газпром» в рамках аукциона не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через украинскую территорию в ноябре. «Оператор ГТС Украины» ранее выставил два предложения на энергетическом аукционе, оба оказались невостребованными.

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Юрий Витренко газ нафтогаз украины
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