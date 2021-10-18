Депутат Госдумы Метелев объяснил ФАН, виноват ли интернет в массовой агрессии молодежи

Законодательство в области регулирования интернета должно работать на опережение, ведь безопасность интернет-среды напрямую связана с реальной агрессией среди детей и молодежи. Таким мнением в беседе с корреспондентом ФАН поделился председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев, комментируя очередной случай скулшутинга в Пермском крае.

Сегодня утром в одной из школ под Пермью 12-летний подросток открыл стрельбу в учебном заведении. К счастью, никто не пострадал, однако этот случай стал очередным поводом поговорить о безопасности детей и ограничении доступа россиян к оружию.

Как известно, закон об ужесточении правил госконтроля за оборотом оружия и прохождения медицинского освидетельствования вступит в силу лишь в марте следующего года. Есть ли вероятность, что до тех пор профильные комитеты, в том числе по делам молодежи, внесут в него поправки?

«Не уверен, что требуется очередное ужесточение закона. Нужно посмотреть, насколько те меры, что были предложены коллегами и уже приняты как закон, работают и насколько они эффективны. И уже потом возвращаться к этому вопросу», — ответил Артем Метелев.

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Печальные инциденты, которые мы наблюдаем в последние месяцы, продолжают давно начатую общественную дискуссию о том, виновата ли интернет-среда в массовой агрессии подрастающей молодежи. В свете этого особенно актуально звучит вопрос, насколько вообще безопасно пребывание нашей молодежи в цифровом пространстве. К слову, этой темой плотно планирует заняться Комитет по молодежной политике, что было обозначено на первом же его заседании.

«У нас 95% молодых людей от 12 до 24 лет используют интернет и проводят там ежедневно больше времени, чем все остальные. Мы понимаем, что интернет-среда сопряжена с реальным риском как для психического, так и физического здоровья, а пандемия все это еще и усугубила. Поэтому крайне важно, чтобы, во-первых, у самих детей была информационная и цифровая грамотность, чтобы их еще в школе обучали безопасному использованию интернета и тому, как реагировать на тот или иной контент, — поделился рассуждениями глава комитета. — А во-вторых, законодательство в области регулирования интернета, в том числе блокировки запрещенного контента, должно работать на опережение. И это отдельная работа, которую нам нужно будет провести вместе с прошлым комитетом по информационным технологиям и связям. [Чтобы понять,] достаточно этих мер или нет».

В заключение Артем Метелев подчеркнул, что к вопросу дополнительного регулирования цифровой безопасности стоит подходить очень аккуратно, первым делом выявив конкретные угрозы и их причины. Прямые запреты и цензура контента, как согласился собеседник ФАН, могут вызвать лишь встречное сопротивление граждан.

Ранее стало известно, что московские власти решили увеличить возраст участников программы по поддержке молодежи. Согласно постановлению администрации, эти меры распространятся также и на жителей столицы в возрасте от 30 до 35 лет.