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Сирийская армия перебрасывает технику на север страны на фоне заявлений Турции
Весь мир
Сирийская армия перебрасывает технику на север страны на фоне заявлений Турции
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Алеппо, 18 октября. Части Сирийской Арабской Армии (САА) стягиваются в провинции Алеппо и Идлиб после угроз президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести новую военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Сирийские источники сообщили о появлении танков Т-90, РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика» у населенных пунктов Телль-Рифаат, Манбидж, Маарет ан-Нууман и Саракиб. Перед отправкой к линии разграничения военные соединения прошли проверку боевой готовности. Кроме того, известно о переброске союзных САА проиранских военизированных формирований.

Вооруженные группировки на неподконтрольной Дамаску территории ожидают начала широкомасштабных боевых действий.

Перемещения войск связаны со словами Эрдогана о «неизбежном ответе на агрессию», которой является уничтожение автомобиля турецкой военной полиции членами «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе Мареаа 10 октября.

Ночью 15 октября над сирийским городом Телль-Рифаат турецкие беспилотники сбросили листовки, в которых предупредили местных жителей о скорой зачистке города от курдских боевиков. Населению было предложено оказывать содействие турецким солдатам и добровольцам в районах операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

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сирия алеппо турция идлиб
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