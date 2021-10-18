Сирийская армия перебрасывает технику на север страны на фоне заявлений Турции

Алеппо, 18 октября. Части Сирийской Арабской Армии (САА) стягиваются в провинции Алеппо и Идлиб после угроз президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести новую военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

Сирийские источники сообщили о появлении танков Т-90, РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика» у населенных пунктов Телль-Рифаат, Манбидж, Маарет ан-Нууман и Саракиб. Перед отправкой к линии разграничения военные соединения прошли проверку боевой готовности. Кроме того, известно о переброске союзных САА проиранских военизированных формирований.

#SPECIAL

An Iranian militia moves a number of its forces from the cities of #Nubl and #Zahraa to the city of #TalRifaat in the northern countryside of #Aleppo. — IDLIB POST (@IdlibEn) October 18, 2021

Вооруженные группировки на неподконтрольной Дамаску территории ожидают начала широкомасштабных боевых действий.

Перемещения войск связаны со словами Эрдогана о «неизбежном ответе на агрессию», которой является уничтожение автомобиля турецкой военной полиции членами «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в районе Мареаа 10 октября.

???? | Panic of PKK/YPG terrorists caught on camera.



▪️#Turkish officials' message that #Turkey will conduct a new operation in #Syria caused panic within the terrorists.

▪️They accelerated the digging of trenches along the border.pic.twitter.com/poc9hbv9u1 — EHA News (@eha_news) October 16, 2021

Ночью 15 октября над сирийским городом Телль-Рифаат турецкие беспилотники сбросили листовки, в которых предупредили местных жителей о скорой зачистке города от курдских боевиков. Населению было предложено оказывать содействие турецким солдатам и добровольцам в районах операций «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».