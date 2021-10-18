Доминикана проведет реформу полиции с помощью Испании и Колумбии

Санто-Доминго, 18 октября. Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер анонсировал масштабную реформу Национальной полиции в стране. В ней примут участие Испания, Колумбия и ООН. Об этом глава государства написал у себя в Twitter.

En el día de hoy comienza la transformación de la Policía Nacional, porque pasamos de la planificación a las acciones concretas. Queremos anunciar al país las siguientes medidas. #ReformaPolicial https://t.co/LzMpUlYs7Z — Luis Abinader (@luisabinader) October 17, 2021

Реформа полиции будет включать оценку качества каждого из сотрудников и масштабное обновление оборудования, в том числе нательные камеры и защитные костюмы. Власти Доминиканы планируют консультироваться с Испанией, Колумбией и ООН по вопросам реорганизации правоохранителей. Речь идет примерно о 40 тысячах сотрудников, которые должны будут пройти переподготовку. Власти также откроют три отдела Института полицейского образования — в Восточном, Южном и Северном регионах, где правоохранители пройдут переобучение.

«Перед нами сложная и тяжелая работа, которая заключается в том, чтобы изменить структуру, десятилетиями служившуюся в некотором хаосе для других целей. Как я уже говорил, я доверяю эту работу комиссии из правительства и граждан, которые также высказывают свои жалобы», — заявил Абинадер.

La transformación de la Policía Nacional (@PoliciaRD) es una realidad, pasamos de la planificación a las acciones concretas. El presidente @LuisAbinader anunció una serie de medidas que darán inicio a esta histórica transformación. #ReformaPolicial #EstamosCambiando pic.twitter.com/xmoUcKtz8L — Dirección General de Ética e Integridad (@DIGEIGRD) October 18, 2021

Реформа вызвана высоким количеством смертей от рук полицейских. Менее чем за месяц по вине агентов национальной полиции погибли семейная пара, два религиозных деятеля и доминиканский архитектор. После этого Абинадер уволил генерального директора Национальной полиции генерал-майора Эдварда Санчеса Гонсалеса, на его место был назначен Эдуард Альберто Тен, который ранее руководил главным Южным управлением этого учреждения.