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Китайская Chery презентовала обновленный кроссовер EXEED TXL для рынка РФ
Экономика
Китайская Chery презентовала обновленный кроссовер EXEED TXL для рынка РФ
chery.ru  /  Chery Automobile

Москва, 18 октября. Модернизированный среднеразмерный кроссовер от дочерней структуры Chery появится в России в октябре, сообщает пресс-служба компании «Чери Автомобили Рус».

Внедорожник TXL следующей генерации едет в Россию. Машина основывается на модульной платформе M3X, которая была создана совместными усилиями китайских инженеров с немецкими специалистами из Benteler.

Техническое оснащение премиального EXEED TXL включает мотор на 1,6 литра мощностью 186 л.с., который работает в паре с семидиапазонным «роботом», обладающим подрулевыми переключателями. Модель может разогнаться до 100 км/ч за 9,8 секунды.

Prt Scr twitter.com / @DriveRussia

Сейчас бренд EXEED присутствует на автомобильном рынке России только в виде кроссовера TXL предыдущего поколения. Прежняя версия реализуется в двух комплектациях (Luxury и Flagship). Первая оценивается дилерами в 2,199 млн рублей, более «заряженная» стоит 2,399 млн рублей.

Впервые автомобили марки CheryExeed прибыли на российский рынок в октябре прошлого года. Этим летом в организации «Чери Автомобили Рус» решили, что изменят название люксовой марки на EXEED.

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кроссовер chery exeed TXL
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