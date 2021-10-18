Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 20:12
20:10
Происшествия
Врачи достали из уха ребенка зубы и конфету в Нижнем Новгороде
20:07
Происшествия
Житель Белоруссии облил мать бензином и поджег из-за телепередачи
20:06
Наука
Инженеры из университета Райса создали на 3D-принтере наноорнаменты из хрусталя
20:06
Общество
Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы
20:04
Экономика
Кабмину поручили рассмотреть возможность увеличения кешбэка туристам за поездки в ДФО
20:01
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки с деревом на трассе Петербург — Ручьи
20:00
Общество
Путин поручил правительству обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
19:59
Общество
Жители Курортного района остались без воды из-за неготовности Смольного к отопительному сезону
19:58
Общество
«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
19:57
Наука
Широкое лицо и длинные безымянные пальцы могут указывать на склонность человека ко лжи
Все новости

Россия продолжает занимать второе место в мире по добыче нефти
Экономика
Россия продолжает занимать второе место в мире по добыче нефти
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 18 октября. Россия по итогам августа сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 9,944 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI).

Россия находится на второй строчке с мая 2020 года. В апреле прошлого года она опустилась на третье место, а до этого больше года была на втором.

По данным JODI, добыча нефти в РФ в августе увеличилась на 1,1% по сравнению с июлем. Ровно на столько же в процентном соотношении нарастили производство в Соединенных Штатах. По итогам августа американские нефтяники добывали 11,181 млн баррелей нефти в сутки. Добыча в Саудовской Аравии выросла на 0,9%, до 9,562 млн баррелей.

Вместе с тем в августе Россия увеличила переработку на 5,4%. Показатель вырос до 5,985 млн баррелей в сутки. В США переработка сырья наоборот сократилась по сравнению с предшествовавшим месяцем — на 0,6%, до 15,762 млн баррелей. Саудовская Аравия нарастила переработку на 2,6%, до 2,251 млн баррелей.

Тем временем стоимость нефти Brent достигла 85,75 доллара за баррель. Котировки черного золота находятся на максимумах с октября 2018 года.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Россия продолжает занимать второе место в мире по добыче нефти
нефть энергетика мировая экономика
Комментировать