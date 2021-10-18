Россия продолжает занимать второе место в мире по добыче нефти

Москва, 18 октября. Россия по итогам августа сохранила второе место в мире по объему нефтедобычи с показателем в 9,944 млн баррелей в сутки, свидетельствуют данные «Совместной инициативы по нефтяной статистике» (JODI).

Россия находится на второй строчке с мая 2020 года. В апреле прошлого года она опустилась на третье место, а до этого больше года была на втором.

По данным JODI, добыча нефти в РФ в августе увеличилась на 1,1% по сравнению с июлем. Ровно на столько же в процентном соотношении нарастили производство в Соединенных Штатах. По итогам августа американские нефтяники добывали 11,181 млн баррелей нефти в сутки. Добыча в Саудовской Аравии выросла на 0,9%, до 9,562 млн баррелей.

Вместе с тем в августе Россия увеличила переработку на 5,4%. Показатель вырос до 5,985 млн баррелей в сутки. В США переработка сырья наоборот сократилась по сравнению с предшествовавшим месяцем — на 0,6%, до 15,762 млн баррелей. Саудовская Аравия нарастила переработку на 2,6%, до 2,251 млн баррелей.

Тем временем стоимость нефти Brent достигла 85,75 доллара за баррель. Котировки черного золота находятся на максимумах с октября 2018 года.