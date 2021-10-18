МИД Германии анонсировал новые «чувствительные» санкции против Белоруссии

Берлин, 18 октября. Германия подготовила предложения о введении новых «чувствительных» санкций против Белоруссии, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

В ходе общения с журналистами по итогам встречи глав МИД стран ЕС Маас отметил, что Евросоюз продолжит обсуждать тему миграционного кризиса на границе с Белоруссией. Санкции будут связаны с этой темой, подчеркнул дипломат.

«Мы очень интенсивно обсуждали тему Белоруссии, и тот факт, что Лукашенко (президент Белоруссии Александр. — Прим. ФАН) использует мигрантов и беженцев как инструмент, чтобы оказывать давление на Европейский союз. Мы не будем с этим мириться», — высказался немецкий министр.

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В ближайшее время страны ЕС продолжат обсуждать тему санкций, которые станут для Минска «весьма чувствительными», добавил он. В частности, ЕС продолжит оказывать давление на авиакомпании, которые доставляют мигрантов и беженцев в Минск, заключил Маас.

Ранее польские парламентарии утвердили проект закона о сооружении на границе с Белоруссией заграждения, которое должно спасти от нелегальной миграции. Оно обойдется в 1,615 млрд злотых (около 414 млн долларов), пишет НСН. Тем временем Госпогранкомитет Белоруссии опубликовал в Сети редкие кадры с найденной группой беженцев. На границе с Польшей вблизи заграждения были выявлены следы, указывающие на силовое выдворение мигрантов.