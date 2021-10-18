Парламент Чехии намерен лишить Милоша Земана президентских полномочий

Прага, 18 октября. Верхняя палата парламента Чехии должна инициировать процедуру лишения президента Милоша Земана полномочий главы республики. Об этом заявил спикер законодательного органа Милош Выстрчил.

Парламентарий призвал лишить Милоша Земана президентских полномочий. Спикер верхней палаты чешского парламента также заявил, что глава Чехии не сможет вернуться к работе в ближайшие недели.

Президент республики ранее попал в больницу. Милош Выстрчил говорил, что вопрос о временном освобождении политика от полномочий будет актуальным после первого заседания нового состава нижней палаты парламента.

Чешского лидера поместили в Центральный военный госпиталь в столице республики. Врачи перевели пациента в палату интенсивной терапии.