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Читатели «Гуаньча» осадили критикующего Зеленского Яценюка напоминанием о похищенном золоте
Политика
Читатели «Гуаньча» осадили критикующего Зеленского Яценюка напоминанием о похищенном золоте
Федеральное агентство новостей

Пекин, 18 октября. Недавние заявления экс-премьера Украины Арсения Яценюка в отношении действующего президента Владимира Зеленского вызвали неожиданную реакцию у читателей китайского портала «Гуаньча». Пользователи поставили экс-депутата Рады на место, напомнив о его собственных проколах.

Яценюк доказывает своей критикой «крепость ума», насмехаются пользователи из Поднебесной. Экс-премьер жестко высказался в отношении Киева из-за газовых истерик, которые обернулись для Украины потерей минимум 5 млрд долларов. Однако сам политик нанес родине еще больший ущерб, негодуют китайцы.

«Яценюк сам перевез все золото c Украины в США, а все еще продолжает каркать на свою страну!» — осадил политика один из пользователей.

«Чем занимался сам Яценюк на своем посту, если до сих пор имеет право говорить, что Зеленский потерял пять миллиардов?» — поддержал его Юэнь Фэнган.

yatsenyuk.org.ua / Официальная страница Арсения Яценюка

Также читатели «Гуаньча» призвали политика не судить Зеленского задним умом, а вместо этого уговорить его одуматься и перейти к конструктивному диалогу с Россией. Украина подобна страусу, засунувшему голову в песок и кричащему о демократии, смеются пользователи китайских соцсетей.

«Украина сейчас: я все равно ничего не заплачу России, лучше заплачу ЕС. А что касается того, что ЕС просто платит мои деньги России, это уже не мое дело. Я страус, засунула голову в песок и ничего не вижу. Я лучше буду покупать газ в Европе за 1200 долларов, а не в России за 175. Зато свободно и демократично!» — иронизирует один из пользователей.

«Хорошая мысль приходит опосля. Если сейчас цена резко упадет, ты снова будешь обвинять их в том, что купили по слишком высокой цене?» — подытожил критику Яценюка читатель.

Сам президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на скачки цен на голубое топливо в Европе, считает сложившуюся в стране обстановку нормальной. По его словам, топлива в хранилищах достаточно, чтобы пережить зиму. Однако, как пишет НСН, компания «Газпром» решила не бронировать дополнительные мощности ГТС постсоветской республики, что может значительно усложнить Киеву закупки энергоресурсов из Европы.

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Все новости / Политика / Читатели «Гуаньча» осадили критикующего Зеленского Яценюка напоминанием о похищенном золоте
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