Сепаратисты захватили несколько городов на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 18 октября. «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль города Вэгаль-Тэна и Вучале, находящиеся в зоне Южное Волло штата Амхара. Также сепаратисты закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар.

Tigray Defense Forces Now In Control of Wegeltena



BREAKING: #Tigray Forces after initially thwarting #Ethiopia's so-called final offensive, have counter attacked and taken control of key towns such as Wegeltena ― a town in the South Wollo Zone of the #Amhara Region ― and Chifra. pic.twitter.com/YklvaQ5CGQ — Yonas Nigussie (@Yonigussie) October 18, 2021

По итогам нескольких вооруженных столкновений правительственным войскам Эфиопии пришлось отступить за пределы населенных пунктов.

Ранее национальная армия атаковала позиции боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в окрестностях города Гашена на востоке штата Ахмара.

Обстановка в провинции остается нестабильной. Вооруженные силы Эфиопии произвели несколько артиллерийских ударов, после чего отправили в бой тяжелую технику. Радикалы заняли холмы вокруг Вургеза и Уичейле. Оттуда они отправляют мобильные группы навстречу наступающим правительственным войскам.

За счет более качественного оснащения и большей численности армия Эфиопии постепенно вытесняет боевиков с позиций, продвигается к городу Мерса и возвращает контроль над территориями.