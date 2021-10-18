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Сепаратисты захватили несколько городов на севере Эфиопии
Весь мир
Сепаратисты захватили несколько городов на севере Эфиопии
twitter.com  /  @Abiy Ahmed Ali

Аддис-Абеба, 18 октября. «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль города Вэгаль-Тэна и Вучале, находящиеся в зоне Южное Волло штата Амхара. Также сепаратисты закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар.

По итогам нескольких вооруженных столкновений правительственным войскам Эфиопии пришлось отступить за пределы населенных пунктов.

Ранее национальная армия атаковала позиции боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в окрестностях города Гашена на востоке штата Ахмара.

Обстановка в провинции остается нестабильной. Вооруженные силы Эфиопии произвели несколько артиллерийских ударов, после чего отправили в бой тяжелую технику. Радикалы заняли холмы вокруг Вургеза и Уичейле. Оттуда они отправляют мобильные группы навстречу наступающим правительственным войскам.

За счет более качественного оснащения и большей численности армия Эфиопии постепенно вытесняет боевиков с позиций, продвигается к городу Мерса и возвращает контроль над территориями.

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