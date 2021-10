Сепаратисты захватили несколько городов на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 18 октября. «Силы обороны Тыграя» (TDF) взяли под контроль города Вэгаль-Тэна и Вучале, находящиеся в зоне Южное Волло штата Амхара. Также сепаратисты закрепились в районе Чифра, расположенном в провинции Афар.

Tigray Defense Forces Now In Control of Wegeltena



BREAKING: #Tigray Forces after initially thwarting #Ethiopia's so-called final offensive, have counter attacked and taken control of key towns such as Wegeltena ― a town in the South Wollo Zone of the #Amhara Region ― and Chifra. pic.twitter.com/YklvaQ5CGQ