Постройку Мемориала имени Нельсона Манделы в ЮАР оплатят с продажи его вещей

Претория, 18 октября. Семья покойного президента Южно-Африканской Республики Нельсона Манделы выставила его личные вещи на аукцион. Вырученные с продажи средства пойдут на оплату строительства Мемориального сада имени борца с апартеидом.

Самым ценным лотом стали красочные рубашки Манделы, в которых глава ЮАР посещал официальные приемы.

«Элементы гардероба выделяли его среди прочих политических лидеров», — рассказал президент нью-йоркского аукционного дома Guernsey's Арлан Эттингер.

Также ценители смогут приобрести подарки, преподнесенные политику главами дружественных государств: очки, портфели и брюки. Предметы, связанные с семейной жизнью деятеля, разместят на мемориале.

wikipedia.org / Cengime

Дочь покойного президента Маказиве Мандела рассказала, что ее отец хотел заняться развитием туризма на Восточном мысе. Музей Нью-Йоркского технологического института уже сообщил об открытии трехнедельной выставки, на которой посетителям представят десять рубашек Мадиба.

«Это гораздо больше, чем дань моде. Они показывают, как мы смотрим на мир и как хотим развивать наше общество. Одну из рубашек Манделе подарил бывший президент индонезии Сухарто в 1990 году», — сообщила заместитель директор музея Патрисия Пирс.

Ранее в ЮАР прошел конкурс красоты. Победительнице вручили 70 000 долларов, меблированную квартиру в престижном районе Йоханнесбурга и новый Mercedes-Benz C-класса.