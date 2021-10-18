Уганда попала в пятерку лидеров рейтинга Absa по открытости инвестиций

Сотрудники Absa Group Limited проанализировали показатели рынков в 23 странах и составили список государств с наиболее благоприятной средой для вложений в развитие.

«Снижение среднего балла по всем направлениям связано с тем, что Африка столкнулась с рядом экономических трудностей на фоне распространения коронавирусной инфекции. Восстановление после пандемии прошло гораздо тяжелее, чем мы прогнозировали в прошлом году, и это оказало разрушительное воздействие на финансовый рынок континента», — заявил исполнительный директор Absa Чарльз Руссон.

Лидерство в рейтинге сохранили Южно-Африканская Республика, Маврикий и Нигерия.

Центральный банк Ганы заявил, что позиция Уганды в общем зачете связана с тем, что в стране приняли ряд законов, предусматривающих обеспечение соблюдения соглашений о взаимозачете и контроль сделок с ценными бумагами.

Ранее президент Уганды Йовери Мусевени ввел ограничения, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Глава государства увеличил комендантский час и запретил работу публичных заведений.