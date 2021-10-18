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Агент Шандор Варга рассказал о готовности Арсена Венгера возглавить российский клуб

  /   Обновлено: 18 октября 2021 19:03
Спорт
Агент Шандор Варга рассказал о готовности Арсена Венгера возглавить российский клуб
Global Look Press  /  Panoramic/Keystone Press Agency

Москва, 18 октября. Агент Шандор Варга, который дружит с экс-наставником лондонского «Арсенала» Арсеном Венгером, сообщил в интервью Eurostavka о готовности 71-летнего специалиста поработать в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ). По его словам, француз с теплотой вспоминает о России.

Шандор Варга напомнил, что недавно встречался с легендарным тренером. По мнению футбольного агента, Венгер в любой момент может приехать для работы в российском чемпионате.

«Венгер всегда готов приехать в Россию. Я недавно с ним встречался, он вспоминал Россию с теплотой в сердце. Точно могу сказать, что Венгер всегда готов приехать», — сказал он.

На данный момент Венгер занимает пост директора по глобальному развитию в Международной федерации футбола (ФИФА). Тренерскую деятельность француз завершил в 2018 году.

Ранее Венгер выступил с идеей организации послематчевых интервью для судей. По его мнению, новшество поможет избежать разногласий касательно спорных моментов в матчах.

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футбол фифа арсен венгер Шандор Варга
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