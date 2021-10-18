Пожар в крупнейшем порту ЮАР может повлиять на экспорт угля и стали

Претория, 18 октября. Корреспонденты издания Reuters сообщили о пожаре в крупнейшем порту Южно-Африканской Республики. Инцидент произошел в балкерном терминале Ричардс-Бей.

Руководство предприятия Transnet, на объекте которого случилось возгорание, отказалось прокомментировать, повлияет ли авария на экспорт угля, стали и других полезных ископаемых.

«Терминал взаимодействует с пострадавшими клиентами и находится в процессе принятия необходимых мер на случай непредвиденных обстоятельств», — говорится в заявлении компании.

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Ранее в порту, принадлежащему Transnet, произошел пожар в конвейерном блоке.

«Причина возгорания пока неизвестна, ведется предварительное расследование. Эксперты на местах устанавливают размер ущерба», — заявили руководители предприятия.

Ранее в ЮАР возникла проблема с нефтеперерабатывающими заводами. Текущее состояние оборудования не соответствует новым правительственным стандартам, направленным на сокращение выбросов серы. Руководство компаний по добыче черного золота заявило, что не сможет провести реконструкцию комплексов без финансовой поддержки.