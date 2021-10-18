Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 20:11
20:10
Происшествия
Врачи достали из уха ребенка зубы и конфету в Нижнем Новгороде
20:07
Происшествия
Житель Белоруссии облил мать бензином и поджег из-за телепередачи
20:06
Наука
Инженеры из университета Райса создали на 3D-принтере наноорнаменты из хрусталя
20:06
Общество
Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы
20:04
Экономика
Кабмину поручили рассмотреть возможность увеличения кешбэка туристам за поездки в ДФО
20:01
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки с деревом на трассе Петербург — Ручьи
20:00
Общество
Путин поручил правительству обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
19:59
Общество
Жители Курортного района остались без воды из-за неготовности Смольного к отопительному сезону
19:58
Общество
«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
19:57
Наука
Широкое лицо и длинные безымянные пальцы могут указывать на склонность человека ко лжи
Все новости

Пожар в крупнейшем порту ЮАР может повлиять на экспорт угля и стали
Весь мир
Пожар в крупнейшем порту ЮАР может повлиять на экспорт угля и стали
pixabay.com  / 

Претория, 18 октября. Корреспонденты издания Reuters сообщили о пожаре в крупнейшем порту Южно-Африканской Республики. Инцидент произошел в балкерном терминале Ричардс-Бей.

Руководство предприятия Transnet, на объекте которого случилось возгорание, отказалось прокомментировать, повлияет ли авария на экспорт угля, стали и других полезных ископаемых.

«Терминал взаимодействует с пострадавшими клиентами и находится в процессе принятия необходимых мер на случай непредвиденных обстоятельств», — говорится в заявлении компании.

pxhere.com /

Ранее в порту, принадлежащему Transnet, произошел пожар в конвейерном блоке.

«Причина возгорания пока неизвестна, ведется предварительное расследование. Эксперты на местах устанавливают размер ущерба», — заявили руководители предприятия.

Ранее в ЮАР возникла проблема с нефтеперерабатывающими заводами. Текущее состояние оборудования не соответствует новым правительственным стандартам, направленным на сокращение выбросов серы. Руководство компаний по добыче черного золота заявило, что не сможет провести реконструкцию комплексов без финансовой поддержки.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Пожар в крупнейшем порту ЮАР может повлиять на экспорт угля и стали
африка юар
Комментировать