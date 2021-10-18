Политолог Бредихин заявил, что США хотят использовать Японию в своей игре против России

Москва, 18 октября. Япония и США в будущем могут стать членами одного военного блока, чтобы противостоять России и другим игрокам в регионе.

Таким образом в интервью «ПолитРоссии» руководитель Центра этнических и международных исследований, политический аналитик Антон Бредихин прокомментировал агрессивные высказывания премьер-министра Японии Фумио Кисиды в адрес РФ, Китая и Северной Кореи. Стоит отметить, что Токио наращивает военную мощь и угрожает превентивным ударом по своим потенциальным оппонентам.

vk.com / Антон Бредихин

«Обе страны имеют общие военные цели – противодействие России, Китаю, Северной Корее. На фоне этого США будут активно накачивать Японию своим оружием», – считает политолог.

Бредихин считает, что напряженность на Дальнем Востоке только начала расти. США могут попытаться использовать Японию в своей игре против России. Он напомнил, что несколько дней назад американские ВМС также отметились агрессивным выпадом в сторону РФ в Японском море, где эсминец USS Chafee попытался вторгнуться в российские территориальные воды.

Ранее востоковед Валерий Кистанов объяснил, для чего Японии нужна новая оборонная стратегия. При этом в России считают безосновательными любые попытки Токио оспорить принадлежность Курил, передает RT.