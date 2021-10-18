МИД РФ: НАТО следует отказаться от курса на сдерживание для взаимодействия с Москвой

Москва, 18 октября. Североатлантическому альянсу необходимо отказаться от курса на сдерживание Российской Федерации, сообщили во внешнеполитическом ведомстве государства.

Российская делегация в Организации Объединенных Наций отметила, что диалог Москвы с НАТО будет затруднен до тех пор, пока Альянс не откажется от политики сдерживания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что государство приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября. По словам министра иностранных дел, деятельность информбюро Альянса в Москве будет приостановлена, а для контактов с Россией НАТО теперь необходимо обращаться к российскому послу в Бельгии Александру Токовинину.