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МИД РФ: НАТО следует отказаться от курса на сдерживание для взаимодействия с Москвой
Политика
МИД РФ: НАТО следует отказаться от курса на сдерживание для взаимодействия с Москвой
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 18 октября. Североатлантическому альянсу необходимо отказаться от курса на сдерживание Российской Федерации, сообщили во внешнеполитическом ведомстве государства.

Российская делегация в Организации Объединенных Наций отметила, что диалог Москвы с НАТО будет затруднен до тех пор, пока Альянс не откажется от политики сдерживания.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что государство приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября. По словам министра иностранных дел, деятельность информбюро Альянса в Москве будет приостановлена, а для контактов с Россией НАТО теперь необходимо обращаться к российскому послу в Бельгии Александру Токовинину.

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