Президентские выборы начались в Кабо-Верде

Прая, 18 октября. Сотрудник российского посольства в Кабо-Верде сообщил изданию ТАСС о начале президентских выборов в островном государстве.

«Голосование проходит в спокойной обстановке, информация о каких-либо инцидентах не поступала. Большая часть населения не одобряет проведение агрессивных митингов», — заявил дипломат.

На пост главы Кабо-Верде претендуют семь кандидатов. По мнению ведущих южноафриканского радио SABC, фаворитами жителей являются два бывших премьер-министра, Жозе Мария Невеш и Карлуш Вейга.

Нынешний президент участия в голосовании не принял. Жоржи Карлуш Фонсека дважды избирался главой страны. Согласно Конституции островного государства, лидер не может заступить на третий срок.

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Политику, который наберет более 50% голосов, предстоит разобраться с последствиями пандемии, которая нанесла сильный удар по экономике Кабо-Верде.

Туристический сектор составляет около 25% ВВП страны. В связи с карантином и закрытием многих курортных комплексов прошлогодний показатель валового внутреннего продукта сократился на 14,4%.

Ранее экс-депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская стала послом России в Республике Кабо-Верде. По словам политика, назначение исполнило ее мечту, так как она давно хотела заниматься дипломатической деятельностью.