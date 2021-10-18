Президентские выборы начались в Кабо-Верде

Прая, 18 октября. Сотрудник российского посольства в Кабо-Верде сообщил изданию ТАСС о начале президентских выборов в островном государстве.
«Голосование проходит в спокойной обстановке, информация о каких-либо инцидентах не поступала. Большая часть населения не одобряет проведение агрессивных митингов», — заявил дипломат.
На пост главы Кабо-Верде претендуют семь кандидатов. По мнению ведущих южноафриканского радио SABC, фаворитами жителей являются два бывших премьер-министра, Жозе Мария Невеш и Карлуш Вейга.
Нынешний президент участия в голосовании не принял. Жоржи Карлуш Фонсека дважды избирался главой страны. Согласно Конституции островного государства, лидер не может заступить на третий срок.
Политику, который наберет более 50% голосов, предстоит разобраться с последствиями пандемии, которая нанесла сильный удар по экономике Кабо-Верде.
Туристический сектор составляет около 25% ВВП страны. В связи с карантином и закрытием многих курортных комплексов прошлогодний показатель валового внутреннего продукта сократился на 14,4%.
Ранее экс-депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская стала послом России в Республике Кабо-Верде. По словам политика, назначение исполнило ее мечту, так как она давно хотела заниматься дипломатической деятельностью.