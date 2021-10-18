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Минстрой РФ намерен привлечь частных инвесторов для создания платформы по аренде жилья
Экономика
Минстрой РФ намерен привлечь частных инвесторов для создания платформы по аренде жилья
vk.com  /  Минстрой России

Москва, 18 октября. Цифровая платформа по учету рынка арендного жилья может появиться в России. Для ее создания Минстрой РФ собирается привлечь частных инвесторов, рассказала директор департамента жилищной политики ведомства Ольга Корниенко.

Она уточнила, что платформа будет создаваться на основании концессионного соглашения. Целью ее разработки является повышение эффективного налогообложения в сфере найма жилья.

«Проработка вопросов создания государственной информационной системы - цифровой платформы наемного жилья в настоящее время Минстроем России продолжается», — говорится в письме Минстроя в ответ на запрос Общественного совета при министерстве.

Экономисты ранее сообщили о снижении доступности жилья в России впервые за последние 12 лет. Как показывают подсчеты, для покупки квартиры семье их трех человек придется вложить все доходы, собранные за 3,3 года.

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