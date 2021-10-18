Матвиенко рассказала участникам ЕЖФ-2021 о роли женщин в современном обществе

Москва, 18 октября. Третий Евразийский женский форум (ЕЖФ-2021) завершился в Санкт-Петербурге. Участники мероприятия обсудили роль представительниц прекрасного пола в современном обществе.

ЕЖФ-2021 прошел в Таврическом дворце и музейно-выставочном комплексе «Вселенная воды».

Главной темой форума стал вклад женщин в построение стабильного и безопасного будущего. В основу программы лег платформенный подход, позволивший систематизировать направления дискуссий.

Открытие ЕЖФ-2021 состоялось в Думском зале Таврического дворца. Первый день начался с речи председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

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В течение трех дней участники мероприятия посетили выступления спикеров, посвященные формированию новой повестки мира, укреплению здоровья, развитию экономики и цифровизации. Также ведущие форума затронули тему сохранения планеты и вклад женщин в реализацию социально-экологических преобразований.

Ранее Матвиенко заявила о необходимости укрепления сотрудничества России с Эфиопией и пригласила главу верхней палаты парламента африканской республики Агегнху Тешагера в Москву.