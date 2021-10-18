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ЦБ Турции может вновь понизить ключевую ставку
Весь мир
ЦБ Турции может вновь понизить ключевую ставку
Федеральное агентство новостей  / 

Анкара, 18 октября. Центральный банк Турции может уменьшить ключевую ставку (КС) еще на 100 базисных пунктов, несмотря на очередной антирекорд, который накануне установила национальная валюта после аналогичного снижения месяцем ранее — 9,19 лиры за доллар США. За истекшие сутки курс несколько вырос и на данный момент составляет 9,3 к 1.

Информация о грядущих изменениях появилась на фоне недавнего увольнения главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом трех высокопоставленных банковских сотрудников. В частности, пост вице-президента потерял Угур Намык Кучук, выступавший против снижения ставки, которое до этого вызвало недоверие международных инвесторов к политике турецкого ЦБ и привело к обвалу лиры.

Ранее он критиковал решение о продаже денежных резервов для поддержки курса национальной валюты в период с 2018 по 2019 годы. Как отметили при этом аналитики SocGen, Эрдоган, убежденный в том, что уменьшение КС позволит замедлить инфляцию, таким образом устранил всю «оппозицию» в этом вопросе. Однако традиционный подход к поддержанию курса валюты, подчеркнули эксперты, в данном случае уже неуместен.

Помимо этого, увольнениям подверглись вице-президент ЦБ Семих Тумен, один из потенциальных кандидатов на замену главы организации Шахапа Кавжиоглу, которому ряд чиновников также прочил скорый уход с поста, и Абдуллах Яваш — член комитета по денежно-кредитной политике. Освободившуюся должность заместителя президента Центробанка занял бывший сотрудник государственного банка Ziraat Таха Чамак, а Яваша сменил преподаватель Стамбульского университета Юсуф Туна.

Увольнения произошли вскоре после встречи Эрдогана с Кавджиоглу после небольшой «холодной войны» —источники в руководстве страны сообщали, что президент разочаровался в главе Центробанка и перестал общаться с ним. За последние два года в ЦБ сменилось трое управляющих, которых лидер государства обвинял в неспособности справиться с инфляцией. Однако, по мнению многих аналитиков, именно неуместное вмешательство самого президента в финансовые вопросы и частые перестановки в руководстве банка ухудшают положение лиры, поскольку это снижает доверие к денежно-кредитной политике государства и приводит к непредсказуемым колебаниям курса валют.

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