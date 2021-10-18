ЦБ Турции может вновь понизить ключевую ставку

Анкара, 18 октября. Центральный банк Турции может уменьшить ключевую ставку (КС) еще на 100 базисных пунктов, несмотря на очередной антирекорд, который накануне установила национальная валюта после аналогичного снижения месяцем ранее — 9,19 лиры за доллар США. За истекшие сутки курс несколько вырос и на данный момент составляет 9,3 к 1.

Turkey cenbank likely to do 'irrational' 100-pt rate cut -SocGen ????https://t.co/DnT7LXf8Ld — Julia Sanders (@dogeattache) October 18, 2021

Информация о грядущих изменениях появилась на фоне недавнего увольнения главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом трех высокопоставленных банковских сотрудников. В частности, пост вице-президента потерял Угур Намык Кучук, выступавший против снижения ставки, которое до этого вызвало недоверие международных инвесторов к политике турецкого ЦБ и привело к обвалу лиры.

Ранее он критиковал решение о продаже денежных резервов для поддержки курса национальной валюты в период с 2018 по 2019 годы. Как отметили при этом аналитики SocGen, Эрдоган, убежденный в том, что уменьшение КС позволит замедлить инфляцию, таким образом устранил всю «оппозицию» в этом вопросе. Однако традиционный подход к поддержанию курса валюты, подчеркнули эксперты, в данном случае уже неуместен.

Turkey: The lira rebounds from a record low against the dollar as a top official refutes a report that said President Erdogan is “cooling” on central bank Governor Sahap Kavcioglu https://t.co/C49jJIXBfa — Ziad Daoud (@ZiadMDaoud) October 8, 2021

Помимо этого, увольнениям подверглись вице-президент ЦБ Семих Тумен, один из потенциальных кандидатов на замену главы организации Шахапа Кавжиоглу, которому ряд чиновников также прочил скорый уход с поста, и Абдуллах Яваш — член комитета по денежно-кредитной политике. Освободившуюся должность заместителя президента Центробанка занял бывший сотрудник государственного банка Ziraat Таха Чамак, а Яваша сменил преподаватель Стамбульского университета Юсуф Туна.

Увольнения произошли вскоре после встречи Эрдогана с Кавджиоглу после небольшой «холодной войны» —источники в руководстве страны сообщали, что президент разочаровался в главе Центробанка и перестал общаться с ним. За последние два года в ЦБ сменилось трое управляющих, которых лидер государства обвинял в неспособности справиться с инфляцией. Однако, по мнению многих аналитиков, именно неуместное вмешательство самого президента в финансовые вопросы и частые перестановки в руководстве банка ухудшают положение лиры, поскольку это снижает доверие к денежно-кредитной политике государства и приводит к непредсказуемым колебаниям курса валют.