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Россия и Гвинея-Бисау укрепят многопрофильное сотрудничество
Весь мир
Россия и Гвинея-Бисау укрепят многопрофильное сотрудничество
Pr Scr telegra.ph  /  ДипломатЪ

Бисау, 18 октября. Министр иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау Сузи Карла Барбоза встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом сообщил МИД России.

«Российско-бисайские отношения поступательно развиваются, поддерживается заинтересованный политико-дипломатический диалог. В целях его укрепления планируется подписать Меморандум о взаимопонимании между Министерством иностранных дел Российской Федерации и Министерством иностранных дел, международного сотрудничества и сообществ Республики Гвинея-Бисау о политических консультациях», — говорится в заявлении МИД России.

Представители государств обсудят противодействие международному терроризму и другим глобальным угрозам современности. Также министры поднимут тему урегулирования кризисных ситуаций на Черном континенте.

Страны планируют укрепить торгово-экономическое сотрудничество в сферах освоения запасов минерального сырья, а также заняться развитием инфраструктуры и сельскохозяйственного сектора Гвинеи-Бисау.

Ранее российские специалисты помогли таможне Центральноафриканской Республики систематизировать работу ведомства.

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африка гвинея-бисау
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