Депутат ЗакСа Цивилев назвал условие для установления контроля за расходом алиментов

Прошедший в России 17 октября День отца дал повод поднять проблему отцовства. Почти в трети российских семей детей воспитывают матери-одиночки. И говоря об этом, все чаще упоминают о помощи матерям и о неуплате алиментов, что небезосновательно. Но есть и другие случаи, когда те же алименты и доплаты расходуются нецелевым образом — безответственные матери тратят их на свои, а не на детские нужды. Имеют ли право отцы, добросовестно оплачивающие алименты, знать, на что расходуются средства? Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что поднять эту тему контроля денег стоит, но лишь в связке с ужесточением ответственности за неуплату алиментов.
По его словам, нельзя сказать, что целевой расход средств, поступающих от отца на содержание ребенка, никто не контролирует. С одной стороны, есть органы опеки, которые могут провести проверку по заявлению отца. Если заявление есть — опека обязана проверить условия содержания ребенка. Но на каждую транзакцию опеку не позовешь, согласился депутат, поэтому можно позаимствовать опыт семей-усыновителей.
«Есть еще другой пример — с подопечными. Приемным семьям и опекунам государство выплачивает на содержание детей деньги. И там родители предоставляют четкий ежемесячный финансовый отчет. Когда мы говорим об алиментах и их проверке, значит, мы говорим про конфликт. Значит, отец недоволен тем, что деньги до ребенка не доходят. В принципе, тут можно было бы применить механизм отчета, подобный принятому в опекунстве. Просто, может быть, запрашивать эти отчеты не каждый месяц, а три раза в месяц. В них должно быть четко прописано, на что потрачены деньги. Сейчас в законе такие правила не прописаны», — рассказал депутат.
Однако, по признанию Цивилева, такая инициатива вызывает опасения. Ведь как только зайдет речь об отчетах по алиментам, сразу встанет вопрос об их неуплате. Поэтому говорить об этом стоит только в связке с ужесточением ответственности за неуплату алиментов.
«Должна быть «вилка»: с одной стороны, деньги должны быть жестко подотчетные, с другой, ответственность за сознательную неуплату алиментов должна быть выше», — сказал он.
Депутат уверен, что оба эти фактора взаимосвязаны: матери с детьми должны гарантированно получать алименты, а ответственные отцы имеют право контролировать их расход.