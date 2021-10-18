Депутат ЗакСа Цивилев назвал условие для установления контроля за расходом алиментов

Прошедший в России 17 октября День отца дал повод поднять проблему отцовства. Почти в трети российских семей детей воспитывают матери-одиночки. И говоря об этом, все чаще упоминают о помощи матерям и о неуплате алиментов, что небезосновательно. Но есть и другие случаи, когда те же алименты и доплаты расходуются нецелевым образом — безответственные матери тратят их на свои, а не на детские нужды. Имеют ли право отцы, добросовестно оплачивающие алименты, знать, на что расходуются средства? Депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что поднять эту тему контроля денег стоит, но лишь в связке с ужесточением ответственности за неуплату алиментов.

По его словам, нельзя сказать, что целевой расход средств, поступающих от отца на содержание ребенка, никто не контролирует. С одной стороны, есть органы опеки, которые могут провести проверку по заявлению отца. Если заявление есть — опека обязана проверить условия содержания ребенка. Но на каждую транзакцию опеку не позовешь, согласился депутат, поэтому можно позаимствовать опыт семей-усыновителей.

«Есть еще другой пример — с подопечными. Приемным семьям и опекунам государство выплачивает на содержание детей деньги. И там родители предоставляют четкий ежемесячный финансовый отчет. Когда мы говорим об алиментах и их проверке, значит, мы говорим про конфликт. Значит, отец недоволен тем, что деньги до ребенка не доходят. В принципе, тут можно было бы применить механизм отчета, подобный принятому в опекунстве. Просто, может быть, запрашивать эти отчеты не каждый месяц, а три раза в месяц. В них должно быть четко прописано, на что потрачены деньги. Сейчас в законе такие правила не прописаны», — рассказал депутат.

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Однако, по признанию Цивилева, такая инициатива вызывает опасения. Ведь как только зайдет речь об отчетах по алиментам, сразу встанет вопрос об их неуплате. Поэтому говорить об этом стоит только в связке с ужесточением ответственности за неуплату алиментов.

«Должна быть «вилка»: с одной стороны, деньги должны быть жестко подотчетные, с другой, ответственность за сознательную неуплату алиментов должна быть выше», — сказал он.

Депутат уверен, что оба эти фактора взаимосвязаны: матери с детьми должны гарантированно получать алименты, а ответственные отцы имеют право контролировать их расход.