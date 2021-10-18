Мишустин: товарооборот России с другими странами вырос на 40%

Москва, 18 октября. Председатель Правительства России Михаил Мишустин заявил, что товарооборот РФ с другими странами в период с января по август текущего года вырос почти на 40%.

Выступая на заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), премьер-министр также отметил, что объем российской экономики превысил докризисный уровень — ВВП за восемь месяцев вырос на 4,7%.

«Экономика не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. Уверенными темпами растут инвестиции в строительство жилья, грузооборот транспорта, розничная торговля», — подчеркнул Мишустин, отметив, что безработица, напротив, быстро снижается.

Объем торговли между РФ и Азербайджаном, тем временем, достиг почти 1,3 млрд долларов. Таким образом, товарооборот вырос на 3,8% по сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года.