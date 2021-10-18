Художник Вячеслав Чеботарь объяснил популярность картин сына Джо Байдена «эпидемией безумства»

Санкт-Петербург, 18 октября. Художник и скульптор Вячеслав Чеботарь объяснил сверхпопулярность картин сына действующего президента США Джо Байдена «эпидемией безумства», захлестнувшей современный мир. По словам живописца, творчество стало доступным для каждого.

Американский юрист и госслужащий Хантер Байден уже давно увлекается живописью, однако спросом его картины начали пользоваться лишь после избрания отца художника-любителя Джо Байдена 46-м президентом США.

Чеботарь, принявший участие в пресс-конференции на тему деградации современного искусства, организованной медиацентром «Патриот», объяснил столь резкие перемены «эпидемией безумства в мире».

«Происходит что-то наподобие эпидемии безумства в мире. <...> Если у вас есть информационные ресурсы, то вы можете взять любой холст, артефакт, организовать несколько статей в социальных сетях — это не составит сложности, — и вы в один миг можете стать великим художником», — отметил он.

Художник призвал разделять понятия искусства и творчества, поскольку смысл первого заключается в умении «искусно» творить — делать так, как не сможет никто другой, и учиться этому, постигать тонкие материи.