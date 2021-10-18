В понедельник, 18 октября, в студии Медиагруппы «Патриот» обсудили развитие современного искусства в России, а также обоснованность цены на произведения новоявленных творцов. Чем плох примитивизм? Что отличает искусство от творчества? Чего не хватает в работах молодых художников? И кто должен воспитывать творца? На эти и другие вопросы ответили художники, общественные деятели и представители духовенства в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

По мнению общественного деятеля Александра Редько, сейчас среди творений художников и скульпторов очень много примитива, который не заслуживает выставок. При этом он подчеркнул, что тот же примитив тоже может быть искусством. Но только в том случае, если это не является ерничанием, издевательством или намеренным упрощением действительности. Когда художник уходит от традиций и нравственных канонов для того, чтобы «засветиться», это должно раздражать общество.

«У нас есть нашумевшая история с Марией Шукшиной, когда при получении медали она заявила о вирусе безнравственности в стране. Но запрос на нравственность у народа есть, произошло распространение этого ролика. Все увидели, что есть человек, который может сказать правду, даже большому начальнику. <…> А потом произошла история с Максимом Дрожжиным, который учится в СПбГУ и одевается в платья. Когда его выгнала из ансамбля Екатерина Головкина, то полторы тысячи студентов заступились за него. Мы находимся на пороге неутешительных изменений, которые грозят потерей традиционных ценностей, мы утрачиваем то, что было передано нам нашими предками. И известная выставка псевдоикон в Феодоровском храме Санкт-Петербурга открылась, на которых Христос изображен обнаженным, лысым и без бороды — это же надругательство над тем, что мы так долго хранили», — высказал свою позицию Редько.

Протоирей Сергей Шведков, посетивший не так давно выставку выпускников Петербургской академии художеств, признался, что ожидал большего от молодых дарований. Таланты открываются в выпускниках. Весь объем и вся подготовка на протяжении всего периода учебы должна ознаменоваться именно в выпускных работах.

«Мы были немного в изумлении. Удивило, почему художники не проявляют особых данных, которые свойственны именитым мастерам. Посмотришь на картины Серова, Репина, Шагала, и душа вникает в смысл этой картины, человек получает духовное блаженство, потому что это творчество содержит дух художника. А здесь как будто есть присутствие извне: мы не увидели связи с богом и какой-то духовности», — пояснил протоирей.

Хотя, по словам Шведкова, некоторые попытки что-то передать у нескольких художников были: на одном из полотен была запечатлена то ли некая атомная война, то ли возмездие. Но в остальных картинах искренности не было, сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Искусство — это наука, которая требует обучения и развития творческих способностей. Поэтому дилетантам в нем нет места. Произведения искусства должны подвигнуть человека к чему-то, подтолкнуть его к размышлениям, убежден живописец, скульптор Вячеслав Чеботарь. Смежной сферой с искусством является творчество, для занятия которым не требуется специального образования, но и цель у него другая. Правда, все чаще именно простое творчество пытаются выдать за высокое искусство, главное — погромче о нем заявить.

«Если есть информационные ресурсы, то можно взять любой артефакт, написать несколько статей в соцсетях, и вы в один миг можете стать «великим» художником», — пояснил он.

Профессиональное академическое образование, по мнению художника, — необходимость, поскольку оно является фундаментом и инструментом для выражения философии художника. И чем глубже этот фундамент, тем выше искусство, создаваемое творцом. Он также отметил, что, помимо общих специальностей, академия должна давать художнику воспитание. Но воспитание — это первоочередная задача не только для учебных учреждений, но и для государства и общества в целом. Чеботарь выразил сожаление, что сегодня это воспитание фактически отсутствует, и последствием является разрушение национальных ценностей.