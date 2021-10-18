Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 октября 20:10
20:10
Происшествия
Врачи достали из уха ребенка зубы и конфету в Нижнем Новгороде
20:07
Происшествия
Житель Белоруссии облил мать бензином и поджег из-за телепередачи
20:06
Наука
Инженеры из университета Райса создали на 3D-принтере наноорнаменты из хрусталя
20:06
Общество
Дмитрий Певцов рассказал ФАН, с кем и чем он намерен бороться на посту депутата Госдумы
20:04
Экономика
Кабмину поручили рассмотреть возможность увеличения кешбэка туристам за поездки в ДФО
20:01
Происшествия
Два человека погибли при столкновении легковушки с деревом на трассе Петербург — Ручьи
20:00
Общество
Путин поручил правительству обеспечить подготовку чемпионата «Молодые профессионалы» в Хабаровске
19:59
Общество
Жители Курортного района остались без воды из-за неготовности Смольного к отопительному сезону
19:58
Общество
«Последняя дуэль» с Мэттом Дэймоном провалилась в прокате в первый уикенд
19:57
Наука
Широкое лицо и длинные безымянные пальцы могут указывать на склонность человека ко лжи
Все новости

НАТО пока не получала официальных уведомлений от РФ о приостановке работы дипмиссии
Политика
НАТО пока не получала официальных уведомлений от РФ о приостановке работы дипмиссии
Федеральное агентство новостей

Брюссель, 18 октября. Североатлантический альянс пока не получал от России официальных сообщений о взаимном закрытии дипмиссий, заявили в пресс-службе НАТО.

В Альянсе отметили, что знают о позиции России, но пока никаких документов не поступало.

«Мы приняли к сведению заявления министра Лаврова для СМИ, однако мы пока не получили официальных уведомлений по затронутым вопросам», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Посольство России в Бельгии комментариев на эту тему пока не дало, а дипломаты подчеркнули, что все необходимые заявления ранее озвучил МИД РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября. Для контактов с Россией Альянсу теперь нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.

Вернуться назад

Все новости / Политика / НАТО пока не получала официальных уведомлений от РФ о приостановке работы дипмиссии
россия нато альянс
Комментировать