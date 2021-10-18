НАТО пока не получала официальных уведомлений от РФ о приостановке работы дипмиссии

Брюссель, 18 октября. Североатлантический альянс пока не получал от России официальных сообщений о взаимном закрытии дипмиссий, заявили в пресс-службе НАТО.

В Альянсе отметили, что знают о позиции России, но пока никаких документов не поступало.

«Мы приняли к сведению заявления министра Лаврова для СМИ, однако мы пока не получили официальных уведомлений по затронутым вопросам», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Посольство России в Бельгии комментариев на эту тему пока не дало, а дипломаты подчеркнули, что все необходимые заявления ранее озвучил МИД РФ.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва приостанавливает работу представительства при НАТО с 1 ноября. Для контактов с Россией Альянсу теперь нужно будет обращаться к российскому послу в Бельгии.