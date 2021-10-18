Блогер Саша Спилберг впервые вышла на связь с подписчиками после исчезновения

Москва, 18 октября. Популярный блогер Саша Спилберг, внезапно исчезнувшая несколько дней назад, вышла на связь. Она оставила подписчикам короткое послание.

Звезду интернета искали не только взволнованные поклонники, но менеджер. Причем последняя сама написала в Stories на странице блогера в Instagram о внезапном исчезновении девушки. Менеджер указала, что писала Спилберг, но та игнорировала ее сообщения. Обеспокоенные фолловеры оставили сотни сообщений в комментариях с расспросами, где Спилберг. Но они остались не отвеченными.

«Ребят, я в шоке. У меня 500 пропущенных, 1000 сообщений…» — написала Саша Спилберг в Stories на странице в Instagram.

Pr Scr instagram.com / @sashaspilberg

Интересно, что после сразу после сообщения менеджера о таинственном исчезновении в блоге бойфренда Спилберг появилась ссылка с фото, на которых девушка позировала в окружении своих коллег. Вместе они представили новый медиапроект. Некоторые интернет-пользователи предположили, что вся история с внезапной пропажей нацелена на привлечение внимания.