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Пресс-секретарь главы ЦАР поблагодарил российских инструкторов за обучение военнослужащих
Весь мир
Пресс-секретарь главы ЦАР поблагодарил российских инструкторов за обучение военнослужащих
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 18 октября. Пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем высоко оценил вклад российских инструкторов в обучение правительственной армии ЦАР (FACA).

Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов национальные войска разгромили основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и вернули в страну мир.

Также россияне помогли улучшить работу таможенного ведомства, обучив персонал качественному досмотру грузов и проверке сопутствующей документации. Систематизация работы контрольно-пропускных пунктов позволила увеличить внутренние доходы страны, так как пограничники стали эффективнее перехватывать контрабанду, поставляемую в ЦАР без уплаты налогов и пошлин.

Ранее глава Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплис Матье Саранджи вручил президенту Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александру Иванову грамоту. Руководителя отечественных инструкторов поблагодарили за неоценимый вклад России в подготовку национальных войск ЦАР.

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