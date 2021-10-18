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Автолюбителям рассказали о нюансах подготовки машины к продаже
Экономика
Автолюбителям рассказали о нюансах подготовки машины к продаже
Инфореактор  /  pixabay.com

Москва, 18 октября. Автоэксперты «Народных Новостей» рассказали россиянам, как правильно подготовить свой автомобиль к продаже.

Первоначально, советуют специалисты, важно определиться, стоит ли избавляться от имеющейся машины. Если «железный конь» начал «сыпаться», побывал в крупном ДТП или приносит больше убытков, чем удовольствия, тогда можно начинать предпродажную подготовку.

Водителям рекомендуют выполнить небольшой кузовной ремонт и подкрасить царапины со сколами, если таковые имеются и портят общий вид лакокрасочного покрытия транспортного средства. Покупатели сразу же обращают внимание на экстерьер модели, поэтому данный пункт является первостепенным.

После этого лучше провести полноценную мойку автомобиля, причем как внутри, так и снаружи. Салон стоит очистить от лишнего мусора, пропылесосить сочленения и заменить потрепавшуюся кожу. Впоследствии будет нелишним отполировать кузов, что можно сделать как самостоятельно и бюджетно, так и в салоне, но за большую сумму.

Последним, но крайне важным этапом является обслуживание силового агрегата машины, который может быть запыленным и грязным, но обязан находиться в полностью работоспособном состоянии.

Аналитический ресурс «Чек Индекс» совместно со «СберАвто» выяснили, что в среднем россияне тратят на предпродажную подготовку своих машин примерно четыре тысячи рублей.

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авто ремонт обслуживание продажа и покупка
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