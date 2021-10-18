Сахалин может получить 4,6 млрд рублей на расселение ветхого жилья

Москва, 18 октября. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность выделения 4,6 млрд рублей на расселение аварийного жилья в Сахалинской области.

Деньги планируется выделить из резервного фонда правительства. Предполагается, что сахалинцев будут переселять из жилья, признанного аварийным после 1 января 2017 года.

Сахалинская область первая среди российских регионов завершает программу переселения граждан из ветхого жилья. В прошлом году местные власти расселили 126 тысяч квадратных метров такого жилья.

Сахалин становится пилотным регионом в реализации новой программы переселения из аварийного фонда. До конца 2026 года планируется расселить более 640 тысяч аварийных квадратных метров. Сахалинские власти выделили на эти цели 61,3 млрд рублей.

Путин ранее поручил правительству изучить вопрос о выплате 1 млн рублей жителям Дальневосточного федерального округа при рождении третьего ребенка. Ранее такую выплату получали только жители Сахалина.