Бывшая возлюбленная Телегина требует от него через суд почти миллионный долг по алиментам

Москва, 18 октября. Бывшая сожительница хоккеиста Ивана Телегина Евгения Ноур требует через суд взыскать со спортсмена долг по алиментам на их общего сына. За три месяца он задолжал почти 1 миллион рублей.

Во время локдауна из-за пандемии коронавируса мать первого ребенка хоккеиста потеряла работу, а когда их общий сын Марк заболел, она обратилась за помощью. Телегин наотрез отказался выделять средства и перестал ежемесячно платить алименты. Отчаявшаяся мать обратилась за справедливостью в суд. Она требует, чтобы спортсмен признал отцовство, а позже добавила новое заявление, по которому хочет взыскать с бывшего возлюбленного задолженность по алиментам.

«В производстве находится иск о взыскании с Телегина в пользу Ноур задолженности в размере 930 тысяч рублей, Речь идет об алиментах за май, июнь и июль 2021 года. Беседа между представителями сторон назначена на 21 октября», — отмечает StarHit со ссылкой на источники в Никулинском суде.

Евгения Ноур рассказала, что первое время пыталась решить вопрос мирным путем, однако Телегин не пошел на контакт. Хоккеист читал сообщения, но предпочитал их игнорировать. В сложившейся ситуации она надеется лишь на справедливое решение суда, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что бывшая жена спортсмена певица Пелагея не оставила Евгению Ноур без денег. Она призналась, что после отказа Телегина единственной, кто протянул ей руку помощи, была певица, которая не понаслышке знает о характере хоккеиста.