Депутат ГД Бутина о приостановке контактов РФ с НАТО: Плясать под дудку Запада не будем

Член комитета Госдумы VIII созыва по международным делам Мария Бутина в авторской колонке для ФАН объясняет, почему решение России о закрытии постпредства при НАТО полностью оправданное, единственно правильное решение.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос ТАСС, рассказал, что Москва приостанавливает с начала ноября работу своего постпредства при Альянсе. Решение последовало после того, как НАТО отозвала аккредитацию восьми сотрудников постпредства РФ.

Мария Бутина известна в нашей стране и за рубежом как правозащитник, она занимается судьбой россиян, находящихся в тюрьмах за границей, в первую очередь в США. Сама Мария провела более 1,5 года в американской тюрьме по сфабрикованному делу. По мнению Бутиной, решение Москвы по поводу НАТО полностью оправдано.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Плясать под дудку Запада мы не будем. Колонка Марии Бутиной

Это вынужденное решение, ответ на недружественные действия со стороны Североатлантического альянса, на которые мы просто обязаны реагировать. Более того — не нужно притворяться, что у нас сегодня есть хоть сколько-нибудь конструктивные взаимоотношения с НАТО. Все ровно наоборот. Никаких контактов, за исключением самых необходимых, у России с Альянсом нет. И это не наша вина.

Любые нормальные отношения подразумевают наличие каких-то совместных комиссий, обмена информацией, других форм сотрудничества. Только тогда от таких отношений есть хоть какая-то польза. Но на сегодняшний день, к сожалению, ничего этого в наших взаимоотношениях с НАТО нет. Это значит, что пока, как это ни прискорбно, нет и необходимости в постоянном представительстве России при НАТО. Зачем нужен орган, работу которого фактически блокируют наши североатлантические «партнеры»?

Поэтому я уверена, что позиция Москвы в этом вопросе абсолютно правильная, хотя мне, конечно, жаль, что складывается такая ситуация. Считаю, что сотрудничество и обмен информацией между военными разных стран — это важный фактор стабильности и поддержания мира. Это помогает предотвращать атаки террористов, способствует установлению мира в разных точках земного шара и так далее. Но, к сожалению, пока для нас это игра в одни ворота. От наших западных контрагентов никакой поддержки мы не видим.

Если речь идет о взаимодействии России с НАТО, то пока можно только констатировать: Альянс к сотрудничеству не готов. Поэтому считаю, что для нас самое правильное в данной ситуации — сделать шаг назад и посмотреть на дальнейшие действия НАТО. Плясать под дудку Запада мы в любом случае не будем.