«Дюна» выйдет на HBO Max раньше запланированной даты

Лос-Анджелес, 18 октября. Стриминг-платформа HBO Max перенесла цифровую премьеру блокбастера «Дюна». Фильм выйдет в домашний прокат за день до первоначальной даты.

Научно-фантастический блокбастер «Дюна» по планам сервиса HBO Max и студии Warner Bros. должен был выйти в цифровой прокат 22 октября. Однако стриминг-платформа неожиданно изменила планы и сместила дату релиза фильма на день вперед. Об этом сообщает интернет-портал Decider.

«Дюна» появится в онлайн-кинотеатре 21 октября в 18:00 по тихоокеанскому времени. Помимо цифрового релиза фильм готовится к кинотеатральной премьере на азиатском рынке и в США — она состоится 22 октября», — говорится в сообщении.

Российские фанаты смогут прочесть книгу о создании блокбастера «Дюна» Дени Вильнева. Из нее читатели узнают, сколько времени режиссер потратил на работу над экранизацией, передает телеканал «360». Автором выступила жена Вильнева, журналистка Татьяна Лапойнт, которая включила в проект интервью с актерами и уникальные кадры со съемок картины.