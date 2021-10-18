Правительство России одобрило идею о штрафах за неправильное содержание питомцев

Москва, 18 октября. Жителей России могут начать штрафовать за безответственность по отношению к домашним животным. Правительство поддержало такую инициативу Мособлдумы.

В Государственной Думе рассмотрят проект закона о введении санкций за неправильное обращение с питомцами. Сейчас правила содержания кошек и собак есть, однако в реальности их придерживаются не все.

«Правительство Российской Федерации подготовило отзыв по закинициативе Мособлдумы о введении штрафов за нарушение правил содержания домашних животных — законопроект поддержан», — сказано в сообщении Мособлдумы.

Согласно информации пресс-центра МГД, за несоблюдение требований предложено установить штрафы в размере от 500 до 1500 рублей, за повторное нарушение — от 1500 до 3000 рублей.

Ранее сообщалось, что в России введут штраф за выгул собак детьми и людьми в нетрезвом виде. Инициатива получила одобрение и рекомендации конкретизировать некоторые вещи.