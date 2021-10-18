Телеведущий Норкин: украинские эксперты боятся приезжать на «Место встречи»

Тула, 18 октября. Исчезновение украинского политолога Вячеслава Ковтуна и других киевских экспертов из эфира общественно-политического ток-шоу «Место встречи» взволновало телезрителей. Ведущий передачи и шоумен Андрей Норкин дал неожиданное объяснение произошедшему.

Во время встречи с поклонниками в рамках шоу «Другой формат» в Туле Норкину задали вопрос о судьбе Ковтуна и других украинцев, внезапно исчезнувших из эфира НТВ. Первая реакция журналиста была неожиданной и потрясла многих зрителей: он удивился, что поклонники вообще помнят про украинцев в ток-шоу и признался, что без них работать стало намного проще.

«Мне, честно говоря, спокойно (без украинских политологов. – Прим. ФАН). Без Вячеслава Николаевича Ковтуна точно» , — с улыбкой ответил шоумен.

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Причина исчезновения Ковтуна из «Места встречи» оказалась очень прозаической. Как выяснилось, официальный Киев запрещает гражданам появляться на российском телевидении, и многие политологи и приглашенные эксперты попросту боятся гнева властей.

«Есть проблема, что не всем украинским экспертам разрешают принимать участие в программах на российском телевидении. Поэтому некоторые из них просто боятся сюда приезжать», — объяснил Андрей Норкин.

Украина нередко становится предметом для обсуждений в эфире «Места встречи». Во время съемок одного из них Норкин покорил зрителей анекдотом о мэре Киева Виталии Кличко и ценах на поездки в метро.