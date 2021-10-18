Детская книга о приключениях котов Эрмитажа вышла в Италии

Рим, 18 октября. Популярную в России книгу Петра Власова о главных смотрителя Эрмитажа «Рыцарь, кот и балерина. Приключения эрмитажных котов» перевели на итальянский язык.

На местном рынке изданием детской фантастики занималась компания De Agostini. Адаптировала материал для итальянцев переводчик Дениза Сильвестри, сообщает газета «Культура».

Действие книги разворачивается в Санкт-Петербурге в параллельной вселенной. В центре сюжета — юная балерина Маша Коржикова, которая во время экскурсии среди шедевров галереи сталкивается с говорящим котом Васькой. Во время своих приключений героиня встречает и великого поэта Александра Пушкина, а также императора Петра I. Девочке и коту придется столкнуться со злодеем Батадеусом и одержать победу в морском бою на крейсере «Аврора».

Эрмитажные коты являются настоящим достоянием петербургского музея. Кроме эстетического удовольствия для посетителей и сотрудников, животные являются и настоящими оракулами, предсказывающими исход футбольных матчей.

Ранее петербуржцам рассказали, как живут коты Эрмитажа после выхода «на пенсию». Основатель «Республики кошек» Анна Кондратьева отметила, что после службы в музее все животные попадают в котокафе.